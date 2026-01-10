Firpo se impone ante Motagua en un amistoso

Firpo inicia el año con una victoria en partidos amistosos. Los Pamperos lograron imponerse 2-1 ante Motagua, encuentro que acabó con dos jugadores menos para el cuadro salvadoreño.

El partido disputado en Tegucigalpa inició con la ventaja de los Toros, al llevarse el primer tiempo con goles de Nelson Díaz y Lisandro Flores, yéndose a descanso con la ventaja en el marcador guardada en el bolsillo.

Para el segundo tiempo Motagua logró descontar en el marcador, al 84′ Luis Vega puso el balón en la red del cuadro salvadoreño sin embargo, con el tiempo en contra no logró encontrar el empate en el marcador.