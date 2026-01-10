El Salvador se prepara para la tercera edición del Tour El Salvador de ciclismo femenino

El Salvador está listo para hacer historia nuevamente con el desarrollo del Tour El Salvador, una competencia internacional de ciclismo femenino que celebrará su tercera edición consecutiva en el país, consolidándose como un evento deportivo de alto nivel.

La inauguración oficial se realizará este viernes 16 de enero, con la participación de atletas provenientes de 12 países. Como parte del acto de apertura, se desarrollarán actividades culturales y el acceso será gratuito para el público.

El sábado 17 de enero, el Centro Histórico de San Salvador será el escenario del primer circuito, denominado El Prólogo, marcando el inicio de una intensa agenda deportiva que se extenderá hasta el 31 de enero.

Durante este periodo, El Salvador será sede de 11 carreras programadas, en las que competirán más de 120 atletas internacionales. Los recorridos abarcarán destinos emblemáticos como el Centro Histórico de San Salvador, Surf City, el lago de Coatepeque, Metapán, Usulután y otros puntos turísticos del país.

El Tour El Salvador reafirma al país como un referente regional en la organización de eventos deportivos internacionales, proyectándolo ante los ojos del mundo y fortaleciendo la promoción turística a través del deporte femenino de élite.