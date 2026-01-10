Reportan sábado caluroso en el territorio salvadoreño

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para este sábado se espera que el ambiente se mantenga caluroso, con la probabilidad de la presencia de algunas lluvias y un poco de viento.

«El segundo sábado del año será caluros, con probabilidad de algunas lluvias y un poco de viento. Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado», mencionó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, por la tarde y la noche podrían registrarse algunas lluvias en sectores de la zona occidental y de la franja volcánica.

«El viento variará entre 9 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, más sensibles en zonas altas. El ambiente refrescará en la noche y será frío por la madrugada», manifestó el MARN en redes sociales.