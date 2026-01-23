Fundación Bernardina: una obra nacida del dolor que hoy siembra dignidad y esperanza

Por: Bayron Romero, Periodista y corresponsal desde Los Angeles California

Desde una experiencia marcada por la pérdida, el exilio y la fe, surgió una de las obras humanitarias más constantes y silenciosas que hoy transforma la vida de miles de personas en Centroamérica y el Caribe. La Fundación Bernardina, presidida por Amadeo Hernández, nació en 2007 en Los Ángeles, California, como respuesta a una realidad que no podía seguir siendo ignorada: el abandono y la soledad de los adultos mayores.

El origen de esta fundación está profundamente ligado a la historia personal de su presidente. Tras la misteriosa desaparición y posterior fallecimiento de su madre, Bernardina, Amadeo vivió una intensa búsqueda que se extendió por siete meses y once días. En ese recorrido por calles, refugios y zonas marginadas del centro de Los Ángeles, pidió información a personas en situación de calle, con la esperanza de encontrar alguna pista. Fue allí donde una imagen cambió su manera de ver el mundo: adultos mayores viviendo en la indigencia, pidiendo limosna para poder alimentarse.

“Cuando uno es joven cree que jamás llegará a viejo”, reflexionó entonces. Aquella escena lo llevó a cuestionarse cómo una sociedad puede olvidar a quienes dedicaron su vida a construir familias y comunidades. De esa experiencia dolorosa nació la decisión de crear una fundación que honrara la memoria de su madre y defendiera la dignidad del adulto mayor.

Del conflicto armado al compromiso social

La historia de la Fundación Bernardina también está marcada por el contexto histórico de El Salvador. Amadeo Hernández emigró a Estados Unidos en 1986, en medio del conflicto armado salvadoreño. El exilio no debilitó su vínculo con su país natal; por el contrario, fortaleció su compromiso con las comunidades más vulnerables y sembró la semilla de una labor solidaria que con el tiempo se formalizó.

En 2007, la Fundación Bernardina quedó oficialmente constituida, consolidando un trabajo humanitario que ya se realizaba de manera constante, guiado por valores familiares, fe y una profunda vocación de servicio.

Desde su sede en Los Ángeles, la Fundación Bernardina ha desarrollado por más de 20 años una labor humanitaria ininterrumpida que beneficia a comunidades de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y otros países de Centroamérica y el Caribe.

Uno de los principales ejes de trabajo de la fundación es el acompañamiento a las personas de la tercera edad, quienes muchas veces viven en condiciones de abandono, abuso o soledad, incluso dentro de sus propios hogares. A través de convivios comunitarios, actividades recreativas, jornadas de apoyo social y la entrega de víveres, artículos de primera necesidad, implementos para el hogar y sillas de ruedas, la organización busca no solo cubrir necesidades básicas, sino devolver dignidad, compañía y esperanza.

Para la fundación, respetar a los adultos mayores significa escucharlos, acompañarlos, valorar su sabiduría y aprender de sus historias de vida. El abandono y el abuso de los ancianos, sostienen, representa un atentado directo contra el valor de la vida y contra la esencia misma del amor familiar.

Santa Ana, corazón de la ayuda en El Salvador

En El Salvador, aproximadamente el 60 % de la ayuda humanitaria que brinda la Fundación Bernardina se concentra en el departamento de Santa Ana, tierra natal de Amadeo Hernández y lugar donde la figura de Bernardina dejó una huella profunda por su espíritu solidario. El resto de los apoyos se distribuye en otros departamentos del país, ampliando el alcance de esta labor social.

Como parte de este camino de memoria y servicio, la Fundación Bernardina realizará la presentación del libro “Un legado de amor y entrega”, una obra escrita en honor a Bernardina Hernández Guevara, madre del presidente de la fundación, quien falleció en 2001 en Estados Unidos.

Durante su vida, Bernardina se distinguió por ayudar sin dudar al prójimo más necesitado, especialmente en Santa Ana. Su ejemplo de servicio se convirtió en la base moral y humana que dio origen a la fundación y que hoy continúa guiando cada proyecto.

La presentación del libro se llevará a cabo el domingo 25 de enero en Los Angeles California de 3:00 a 7:00 de la tarde, como un acto de homenaje, reflexión y reafirmación del compromiso social que representa la Fundación Bernardina. Las personas interesadas en asistir o conocer más detalles pueden obtener información a través de la página oficial de Facebook de la fundación o contactando directamente a sus representantes.

La Fundación Bernardina agradeció a empresas, donantes y personas solidarias que, con su apoyo, hacen posible que esta labor continúe llegando a quienes más lo necesitan. Después de más de dos décadas de trabajo constante, la organización reafirma que la solidaridad no tiene fronteras y que un legado construido desde el amor, la entrega y el servicio puede transformar comunidades enteras.