La chilena Catalina Soto conquista la «etapa reina» del Tour El Salvador

La ciclista chilena Catalina Soto Campos, del equipo Laboral Kutxa, se adjudicó la etapa III del Tour El Salvador 2026, considerada la “etapa reina” de la competencia, tras un exigente recorrido de 89.4 kilómetros que culminó con un cierre intenso en las cercanías del Periférico Claudia Lars.

Soto cruzó la línea de meta con un tiempo de 2:28:13 horas, el mismo que registró un pelotón de 20 corredoras que protagonizó un final compacto. El segundo lugar fue para su compañera de equipo, la uzbeka Yanina Kuskova, mientras que el podio lo completó Qiuying Zhou, del equipo XDS China Women Cycling.

“Estoy orgullosa, contenta y agradecida con mis compañeras por ayudarme a conseguir la segunda victoria personal y la tercera del equipo en este Tour El Salvador. Hemos hecho un buen trabajo en equipo y con muchas ganas para mañana”, expresó la ganadora tras finalizar la etapa.

El trayecto inició en el Redondel Constitución y condujo al pelotón por Quezaltepeque, El Congo y Coatepeque, antes de tomar el desvío hacia el Cerro Verde, uno de los tramos más exigentes de la jornada, previo al cierre de la etapa.

“La subida no es mi fuerte, pero teníamos un objetivo súper grande, estaba motivada y fue difícil, pero lo conseguimos. Esto va para el equipo porque ellos confían mucho en mi trabajo”, añadió la ciclista sudamericana.

Por su parte, la española Ainara Albert, del equipo Cogeas Roland, finalizó en la quinta posición, resultado que le permitió conservar el maillot amarillo por segundo día consecutivo, manteniéndose como líder de la clasificación general.

Soto también destacó el crecimiento del evento y la organización del Tour. “La carrera ha estado súper bien, ha mejorado mucho. El año pasado ya habíamos estado acá y teníamos la experiencia. Estamos sorprendidos de cómo la organización ha avanzado en temas de seguridad, alimentación y hotel; aquí estaremos el próximo año”, subrayó.

El Tour El Salvador 2026 continuará este miércoles con la etapa IV, un circuito de 94.1 kilómetros que se disputará entre Santa Ana y Metapán, donde se espera otra jornada de alta exigencia y emoción sobre el asfalto.