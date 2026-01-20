Arriba nuevo lote de zapatos para el paquete escolar

Como parte de la preparación para el inicio del año lectivo, el Ministerio de Educación recibió este martes un cargamento de 113,000 pares de zapatos escolares, los cuales serán incorporados al paquete escolar que se entregará a estudiantes del sistema público, desde educación básica hasta bachillerato.

El lote arribó al Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, donde fue recibido y supervisado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien verificó el ingreso y traslado de los insumos que serán distribuidos de manera oportuna en los centros educativos del país.

De acuerdo con información compartida en redes oficiales, esta acción forma parte de la estrategia integral del Gobierno orientada a fortalecer la educación pública, garantizando que la niñez y juventud salvadoreña cuenten con los recursos necesarios para su formación académica en condiciones dignas.

Las autoridades destacaron que la planificación anticipada y la logística eficiente han sido determinantes para asegurar que los materiales escolares lleguen de forma ordenada y sin contratiempos, permitiendo avanzar en la preparación del año escolar.

Según explicó la funcionaria, los zapatos beneficiarán a estudiantes de diferentes comunidades del país, contribuyendo a su bienestar y facilitando su permanencia en el sistema educativo. “El objetivo es que los alumnos reciban el paquete escolar completo y a tiempo”, han reiterado las autoridades educativas.

Contexto del paquete escolar

En los últimos días, el Ministerio de Educación ha recibido diversos insumos que conforman el paquete escolar para el presente año. Entre ellos, destaca la llegada de 440 mil tabletas y computadoras de última generación, las cuales se suman a más de 1.2 millones de dispositivos tecnológicos entregados desde 2021, con una inversión acumulada de $800 millones en equipamiento tecnológico. Además del calzado escolar, el Gobierno ha reforzado la logística de recepción y distribución con apoyo interinstitucional, garantizando que todos los recursos —tecnológicos y materiales— sean entregados completos, renovados y antes del inicio de clases en el sistema público.