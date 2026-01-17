La chilena Catalina Soto se viste de amarillo en el arranque del Tour El Salvador 2026

La ciclista chilena Catalina Soto, del equipo Laboral Kutxa, se convirtió en la primera líder del Tour El Salvador 2026 al adjudicarse el suéter amarillo tras imponerse en el prólogo disputado en el Centro Histórico de San Salvador. La sudamericana dominó el circuito urbano de 2.7 kilómetros, registrando un tiempo de 3 minutos y 48 segundos, suficiente para marcar diferencias en una jornada inaugural vibrante y de alta exigencia técnica.

El prólogo, caracterizado por calles estrechas, curvas rápidas y un trazado que puso a prueba la potencia y la precisión de las pedalistas, reunió a un numeroso público que acompañó el inicio de la competencia. Soto mostró solvencia desde el arranque, manteniendo un ritmo constante que le permitió cruzar la meta como la más rápida del día y colocarse al frente de la clasificación general.

#Deportes | 🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♀️ Anoche el Centro Histórico de San Salvador fue el escenario donde se inaugura el Tour El Salvador, una competencia que proyecta al país como referente del ciclismo internacional.



📸 Presidencia de la República pic.twitter.com/Vy9mfYKiuo — El Metropolitano (@ElMetroDigital) January 17, 2026

En la categoría sub-23, el protagonismo fue para la española Ainara Albert, del equipo Cogeas Roland, quien se enfundó el suéter blanco que la acredita como la mejor juvenil de la prueba. Su desempeño confirma el buen momento de las nuevas generaciones del ciclismo europeo y anticipa una lucha intensa en las etapas venideras.

La actividad continuará este domingo con la Etapa I, que partirá desde el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. El recorrido incluirá puntos emblemáticos de la capital como el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, la Universidad de El Salvador y la 25 avenida sur, para finalizar en el Parque Cuscatlán, con una distancia total de 69.5 kilómetros.

El Tour El Salvador se ha consolidado como uno de los eventos deportivos internacionales más relevantes del país, al reunir a equipos y ciclistas de alto nivel provenientes de distintas regiones del mundo. Más allá de la competencia, la prueba funciona como una vitrina para proyectar a El Salvador en el calendario deportivo internacional, impulsando el turismo, la economía local y el interés por el ciclismo femenino.

En su edición 2026, la carrera vuelve a apostar por recorridos urbanos y de ruta que conectan espacios históricos, deportivos y culturales, acercando el espectáculo a la ciudadanía. La presencia de figuras consolidadas y jóvenes promesas refuerza el carácter formativo y competitivo del tour, que promete emociones, estrategia y alto nivel deportivo a lo largo de sus etapas.