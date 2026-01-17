El Bernabéu ruge y el Madrid no perdona al Levante

El Real Madrid hizo los deberes en casa y sumó tres puntos de oro en el Santiago Bernabéu tras imponerse al Levante, en un partido que se resolvió con autoridad en una segunda mitad de claro dominio blanco. Mbappé, desde el punto penal, y Asencio, con un cabezazo imperial tras un córner, firmaron una victoria que refuerza al equipo de Álvaro Arbeloa antes de volver al escenario europeo.

Desde el inicio, el Madrid llevó el peso del partido, aunque se topó con un Levante ordenado y sólido en defensa, que cerró espacios y obligó a los locales a tener paciencia. La primera gran ocasión llegó en el minuto 33, cuando Asencio lanzó un pase largo quirúrgico a la espalda de la zaga para Mbappé, que conectó una volea espectacular que se marchó rozando el poste. Poco más dejó la primera parte, más allá de algunas faltas visitantes sin exigencia para Courtois.

Todo cambió tras el descanso. Arbeloa agitó el banquillo dando entrada a Mastantuono y Arda Güler, y el Madrid elevó revoluciones. Tchouameni avisó con un disparo lejano en el 50’ y, cinco minutos después, Arda Güler obligó a lucirse a Ryan con un remate desde la frontal. El gol era cuestión de tiempo.

Y llegó en el 58’. Mbappé, derribado con claridad por Dela, asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló. Tercer partido de Liga consecutivo marcando para el francés, que sigue como máximo goleador del campeonato con 19 tantos. El Bernabéu ya olía sangre.

El vendaval blanco se confirmó en el 65’. Arda Güler puso un córner medido y Asencio apareció como un avión para conectar un testarazo imparable, ampliando la ventaja y firmando uno de los goles de la noche. El Madrid incluso rozó el tercero diez minutos después con un misil de Mastantuono desde la frontal que se estrelló en el larguero.

El tramo final fue un asedio constante. Valverde filtró un pase perfecto para Bellingham, cuyo cabezazo fue repelido por un sensacional Ryan. Vini Jr. también se topó con el portero en un mano a mano, y en el 90’, el meta del Levante volvió a lucirse con dos paradas consecutivas, primero a Bellingham y luego a Mbappé, evitando una goleada mayor.

Con esta victoria, el Real Madrid suma su decimoquinta victoria liguera y llega lanzado al gran reto de la semana: el regreso a la Champions League, este martes frente al Mónaco. El Bernabéu ya está listo. Europa, en el horizonte.