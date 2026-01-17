Asamblea Legislativa entregó 100 becas universitarias a jóvenes de todo el país

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, encabezó la tercera edición del Programa de Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez, en donde se entregaron 100 becas universitarias a jóvenes de todo el país.

Desde enero de 2025, este proyecto ha beneficiado a 350 estudiantes, quienes pueden cursar en la universidad la carrera de su elección.

La primera entrega fue el 11 de enero del año pasado y favoreció a 150 jóvenes; la segunda, se realizó el 16 de agosto y en esa ocasión se entregaron 100 becas.

Los jóvenes beneficiados en esta nueva edición asistieron al Centro Cívico Cultural Legislativo, en compañía de sus padres, y recibieron un mensaje del presidente Castro.

El parlamentario destacó el esfuerzo realizado por los estudiantes y reconoció el apoyo que les han dado sus padres para llegar a esta etapa. Por eso los exhortó a aprovechar esta oportunidad y ser agentes de cambio en la sociedad.

Asimismo, recordó que, debido a la violencia que había en el país en el pasado, muchos adolescentes no pudieron continuar estudiando y sus sueños de salir adelante fueron truncados por los grupos criminales.

“Lo que ahora estamos viviendo, parecía inalcanzable”, afirmó Castro, quien recordó que, desde marzo de 2022, cuando esta Asamblea aprobó el régimen de excepción, “las cosas comenzaron a cambiar en nuestro país”.

El funcionario se refirió a las mejoras que ha tenido El Salvador en corto tiempo. No solo se rompieron las barreras invisibles que habían impuesto las pandillas en los municipios y que ponía en riesgo a miles de jóvenes, si no que ahora hay oportunidades de desarrollo académico para la juventud.

“Decir que los jóvenes iban a poder entrar y salir de sus comunidades con tranquilidad, que todas esas situaciones que seguramente ustedes vivieron ya no iban a volver a suceder, nadie lo hubiera creído”, expresó Castro.

El legislador felicitó a los jóvenes becarios, pues muchos de ellos serán los primeros en su familia en tener la oportunidad de concluir una carrera y se convertirán en un ejemplo para sus comunidades y para el país.

Compromiso de los estudiantes

Tomás Galdámez Palomares, uno de los 100 estudiantes becados, agradeció a los diputados en nombre de sus compañeros.

“Agradezco al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y a toda su administración que ha hecho esto posible”, expresó el joven.

Galdámez recordó lo difícil que ha sido para la juventud desarrollarse en un país que, en el pasado, estaba controlado por las pandillas y que acechaba a niños y jóvenes.

“La gran mayoría de todos aquí, es consciente de la historia y de la realidad que vivimos. Yo viví cosas que nadie debería de vivir nunca”, afirmó el joven.

“A los ocho años, estaba con mi madre en un salón de belleza y fui testigo de cómo al otro lado de la calle asesinaron a alguien a sangre fría, solo por cobrarle algo que es totalmente repudiable (la extorsión)”, continuó.

Él reconoció las transformaciones que se han hecho en la administración del presidente Nayib Bukele, principalmente, en materia de seguridad.

“Ellos (los pandilleros) se encargaban de destruirnos, pero todo eso cambió y esa pelea ya se terminó. Ya nos liberaron de todo ese martirio. Ahora, nos queda una pelea más importante: reconstruir nuestro país y para lograr eso depende de todos nosotros aquí presentes”, expresó Galdámez.

Becas se financian con ahorro del presupuesto legislativo

El programa de Becas Dagoberto Gutiérrez está orientado a jóvenes de escasos recursos económicos, especialmente para quienes viven en comunidades que antes fueron afectadas por la violencia de grupos delictivos.

Para su ejecución se han destinado $5 millones, fondos obtenidos con ahorros generados en la actual administración legislativa.

“En los presupuestos con los que trabajaban las asambleas anteriores hicimos una reducción de $11.3 millones y todavía con esas reducciones asignamos $5 millones para las becas de los jóvenes”, explicó el presidente Castro.

Él sostuvo que “el dinero del pueblo tiene que regresar siempre al pueblo”, ya que esa es una responsabilidad de la función pública.