Corte de Cuentas lanza «Guardianes del Tesoro Público»

En el marco de la conmemoración de su 86 aniversario de existencia jurídica, la Corte de Cuentas de la República (CCR), bajo el liderazgo del Organismo de Dirección, presidido por Walter Salvador Sosa, junto a los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, presentaron dos importantes iniciativas educativas orientadas a fortalecer la cultura de la fiscalización en El Salvador.

Se trata del libro digital imprimible “Guardianes del Tesoro Público”, un ejemplar infantil para colorear que ilustra, de forma didáctica a quienes protegen y vigilan el uso de los fondos estatales. Este material ya se encuentra disponible para descarga gratuita en el sitio web institucional.

¡Llegaron "Los Guardianes del Tesoro Público"! 🛡️✨ Un libro de colorear diseñado por la Corte de Cuentas para que los más pequeños aprendan a cuidar los recursos de todos los salvadoreños mientras se divierten.



🎨 ¡Descárgalo gratis aquí! ⬇️ https://t.co/v4LCnkKatP pic.twitter.com/4zR1BRWuD2 — Corte de Cuentas de la República (@CortedeCuentas) January 10, 2026

De manera complementaria, la CCR dio a conocer a través de sus redes sociales el video “Historia de la Fiscalización”, una producción audiovisual que recopila datos relevantes sobre la evolución de esta función esencial del Estado salvadoreño, desde el siglo XIX, cuando ya se realizaban procesos de glosa de las cuentas públicas, hasta la actualidad.

Al referirse al libro infantil, el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, destacó que el objetivo principal es que este material llegue a las familias salvadoreñas: “Buscamos que los padres puedan compartir con sus hijos la importancia de que existan instituciones y personas que cuidan cada centavo que se invierte. Es fundamental que desde pequeños los niños conozcan la labor que realizamos en la Corte de Cuentas como entidad vigilante del uso de los recursos públicos, en consonancia con una visión moderna y responsable del Estado”, expresó.

Por su parte, el magistrado Julio Bendek subrayó la relevancia de rescatar la memoria histórica de la fiscalización en el país: “La fiscalización es la protagonista y eso es lo que debemos fortalecer. Las nuevas generaciones deben conocer que, desde los inicios de la República, ha existido una necesidad urgente de vigilar el adecuado uso de los recursos públicos. Hoy, en un país transformado, nuestro compromiso es trabajar cada vez más para garantizar a los salvadoreños un servicio de fiscalización con excelencia”, afirmó.

Ambas iniciativas educativas fueron concebidas con el propósito de promover una cultura de fiscalización desde edades tempranas, así como de resaltar, a través de la historia, la importancia del control y la correcta administración de los recursos públicos.