Capturan a presunto gatillero de la MS-13 en San Marcos

La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Jesús Antonio Guzmán Campos, alias “Skinny”, señalado como presunto gatillero de la estructura criminal MS-13.

De acuerdo con las autoridades, el detenido cuenta con antecedentes delictivos por homicidio simple en grado de tentativa.

El procedimiento fue ejecutado por fuerzas especiales en el cantón Cuapa, en San Marcos, como parte de las acciones operativas para combatir estructuras criminales en el país.

Las autoridades indicaron que el sujeto será puesto a la orden de las instancias correspondientes por el delito de agrupaciones ilícitas.