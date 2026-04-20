Capturan a presunto miembro de la MS-13 acusado de extorsión y venta de droga

La Policía Nacional Civil (PNC), reporto la captura de Eber David Canales Cerón, de 53 años, señalado como presunto miembro de la estructura criminal MS-13, con el rol de gatillero dentro de la clica San Antonio Locos Salvatruchos.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto posee perfil en el sistema ONI y cuenta con antecedentes delictivos desde el año 2020 por homicidio agravado en grado de tentativa y robo.

Asimismo, se informó que Canales Cerón fue deportado de Estados Unidos en dos ocasiones, en los años 2017 y 2018. Según las investigaciones, el detenido se dedicaba a la extorsión de negocios y a la comercialización de droga en la zona.

El procedimiento fue realizado en el cantón San Antonio, en Santa María Ostuma. Las autoridades también indicaron que su hermano se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), identificado como palabrero dentro de la estructura criminal.

Canales Cerón será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones del caso.