Alcaldía de San Salvador Centro intensifica retiro de vehículos abandonados en Mejicanos

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, supervisó este martes un operativo de retiro de vehículos abandonados en las principales calles del distrito de Mejicanos, como parte de un plan estratégico orientado a recuperar espacios públicos y garantizar la seguridad vial.

La jornada se desarrolló en coordinación con el CAM San Salvador y la Policía Nacional Civil, con el objetivo de devolver a la ciudadanía calles completamente transitables.

Según detalló el edil, en el municipio se contabilizan alrededor de 400 vehículos abandonados, cuyos propietarios han sido previamente notificados hasta en cuatro ocasiones. En caso de no atender los avisos, las unidades son retiradas mediante grúas.

Como parte de estas acciones, la municipalidad ha intervenido zonas estratégicas como la comunidad Iberia, urbanización Altos del Bulevar, 75 Avenida Norte y la calle 15 de Septiembre.

Asimismo, la comuna mantiene habilitada la línea telefónica 2204-6800 para que la población pueda reportar vehículos en estado de abandono, fortaleciendo así la participación ciudadana en este proceso.