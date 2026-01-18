Los próximos conciertos que no puedes perderte en El Salvador de En Vivo Producciones

Este 2026 viene cargado con una estela de artistas de primer nivel que vendrán a El Salvador para ofrecer espectáculos de calidad. En Vivo Producciones montará varios espectáculos con los mejores artistas del momento como Ryan Castro, Grupo Firme y Mon Laferte.

El colombiano Ryan Castro traerá su ritmo urbano este 20 de marzo en el Complejo del Estadio Cuscatlán. La productora anunció que los boletos en preventa ya están agotados. Las entradas para este espectáculo son de $135, $75 y $45.

Luego, el 21 de marzo, los amantes del regional mexicano cantarán a todo pulmón con Eduin Caz que se presentará con Grupo Firme en el Estadio Cuscatlán con su Tour «La última peda» Se han destinado ocho localidades para ver a esta agrupación que ha conquistado los corazones de muchos con canciones como «Calidad», «Que onda perdida» y «Ya superame».

Los precios van desde los $265, $165, $110, $95, $75, $60, $50 y $45 en la zona general. Recuerden que todas las entradas tienen un consto extra por boletería.

Y llena de sentimiento con su FEMME FATALE TOUR la chilena Mon Laferte regresa a El Salvador para interpretar los éxitos que la han llevada a la fama como «Tu falta de querer».

La artista hará su show este 16 de marzo en el parque de pelota Saturnino Bengoa. Las entradas van desde los $120 hasta los $25 en el área general.

Así que, para gustos los colores. Este año desfilarán por el país varios artistas de diferentes géneros que llenaran de alegría a sus fanáticos salvadoreños.