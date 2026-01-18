Detienen en México a uno de los 10 más buscados por el FBI que está acusado de asesinato en EE.UU.

El Gabinete de Seguridad mexicano y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) anunciaron este sábado la captura de un hombre que figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

El hombre, identificado por el FBI como Alejandro Rosales Castillo, fue detenido en Pachuca, en el estado mexicano de Hidalgo, y cuenta con una orden de arresto con fines de extradición, así como una ficha roja de la Interpol, por presuntamente haber matado a una joven de 23 años en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El FBI dijo en un comunicado que el cuerpo de la joven Truc Quan “Sandy” Ly Le, exnovia de Rosales Castillo, fue encontrado en Carolina del Norte el 17 de agosto de 2016. Las autoridades estadounidenses señalan a Rosales Castillo como el responsable del asesinato y dicen que se fugó a México un día antes de que hallaran el cuerpo de Ly Le.

Rosales Castillo fue detenido en Pachuca “derivado de trabajos de inteligencia y del intercambio de información con el FBI”, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal de México.

“El sujeto es requerido por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”, agregó el Gabinete de Seguridad mexicano en un comunicado.

CNN consultó a la Fiscalía General de México para saber si Rosales Castillo ya cuenta con representación legal y conocer más detalles de su proceso de extradición, y está en espera de respuesta.

El acusado, quien fue añadido a la lista de los 10 más buscados por el FBI en octubre de 2017, se encuentra detenido ahora en Ciudad de México “en espera de un proceso de extradición a Carolina del Norte”, indicó el FBI.

Kash Patel, director del FBI, destacó el trabajo conjunto entre las autoridades de México y EE.UU. para dar con su paradero.

“Este fue un trabajo sobresaliente por parte de nuestro equipo de Charlotte, la agregaduría jurídica del FBI en México, socios locales y federales y socios en México. Ahora podemos comenzar el proceso de brindar la justicia largamente esperada para la familia de Sandy Ly Le”, dijo Patel.

En tanto, el agente especial a cargo del FBI en Charlotte, James C. Barnacle Jr., también mandó un mensaje a la familia de la joven originaria de Charlotte:

“Lamentablemente, la familia de Sandy comenzó otro nuevo año sin ella, esperamos que saber que el presunto asesino está bajo custodia les brinde algún nivel de consuelo ahora”, declaró Barnacle Jr.