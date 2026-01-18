Accidente en la Troncal del Norte deja dos mujeres fallecidas y eleva la siniestralidad vial en el inicio de 2026

En un aparatoso choque frontal ocurrido en el kilómetro 28 de la carretera Troncal del Norte, a la altura de Guazapa, dos mujeres mayores de edad fallecieron y otras cinco personas –tres adultos y dos menores– resultaron lesionadas, confirmó personal de Comandos de Salvamento que atendió la emergencia. Las víctimas heridas fueron estabilizadas y trasladadas hacia diferentes centros hospitalarios del área metropolitana. El accidente involucró a dos vehículos que colisionaron de frente en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades.

Este suceso se suma a un patrón de siniestralidad vial que las cifras oficiales muestran como persistente y preocupante en El Salvador. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante los primeros días de enero de 2026 se han reportado decenas de accidentes y muertes en las carreteras del país, con registros que indican más de 300 percances viales y al menos 31 personas fallecidas como consecuencia de los siniestros viales hasta el 10 de enero, además de cientos de lesionados.

Las autoridades han subrayado que factores como la distracción del conductor, la invasión de carril, el exceso de velocidad y el irrespeto a las señales de tránsito siguen siendo las principales causas de los accidentes y sus graves consecuencias.

Contexto nacional: consolidado de siniestros viales en 2025

El año 2025 cerró con un total de 22 265 accidentes de tránsito registrados en todo el país, según datos oficiales del Gobierno salvadoreño, cifra que representa un incremento aproximado del 10 % respecto a 2024.

Aunque el número de percances aumentó, las estadísticas reflejaron una ligera disminución en el número de vidas perdidas, con 1 238 personas fallecidas en accidentes viales durante el 2025, lo que equivale a una reducción de alrededor del 5 % comparado con el año anterior cuando se contabilizaron 1 303 muertes.

Los datos oficiales también revelan que los peatones y motociclistas constituyeron la mayoría de las víctimas fatales, sumando juntos cerca del 80 % del total de fallecidos en siniestros de tránsito el año pasado, una señal del alto riesgo que enfrentan los usuarios más vulnerables de la vía pública.