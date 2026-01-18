Ayutuxtepeque celebra con fervor sus Fiestas Patronales en honor a San Sebastián Mártir

El Distrito de Ayutuxtepeque, en San Salvador Centro, vive días de alegría, tradición y convivencia con motivo de sus Fiestas Patronales 2026, celebradas en honor a San Sebastián Mártir, santo patrono de la comunidad. Estas festividades, que se desarrollan del 16 al 24 de enero, reúnen a familias de todas las edades en actividades religiosas, culturales, artísticas y recreativas que promueven la identidad y el sentido de pertenencia local.

Desde tempranas horas, el ambiente festivo se sintió en las principales calles del distrito con la entrega de atol shuco y la música de mariachis, creando un entorno familiar lleno de sabor y alegría para quienes participaron de los eventos programados. Las tradicionales actividades del día incluyeron encuentros comunitarios que reforzaron la convivencia entre vecinos y visitantes.

La fe y la tradición también estuvieron presentes durante el recorrido del Santo Patrono, un momento de devoción que congregó a la comunidad en un ambiente de orden, respeto y entusiasmo. La procesión se desarrolló con gran participación de feligreses, testimonio del arraigo cultural y espiritual que caracteriza a estas celebraciones.

Cierres viales y planificación ciudadana

Con motivo del desarrollo de las festividades, la Alcaldía de San Salvador Centro anunció cierres viales en la ruta del tradicional Desfile del Correo, programado para iniciar a partir de las 3:30 p.m. saliendo de La Santísima Trinidad 3 Etapa. Las calles afectadas incluyen partes de la Final 29 Avenida Norte y la Calle 15 de Septiembre, donde se habilitaron tarimas, espacios de entretenimiento, puestos de ventas y áreas para los asistentes.

Las autoridades han recomendado a los ciudadanos planificar rutas alternas, respetar la señalización y tomar precauciones al transitar por las zonas cercanas a las actividades festivas, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Además de los actos religiosos y desfiles, el programa de fiestas incluye una variada agenda de actividades que buscan promover la cultura y el entretenimiento local, tales como: