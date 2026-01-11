Muerte de una mujer a manos del ICE genera protestas en EEUU

Decenas de manifestantes se concentraron en una ciudad del norte del país para exigir justicia por la muerte de Renee Nicole Good, una poeta estadounidense y madre de familia que falleció durante una redada contra inmigrantes realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A pesar de temperaturas de hasta -7 grados, los asistentes se reunieron en un parque cercano al lugar del hecho, portando pancartas y coreando el nombre de la víctima. La movilización tuvo como consigna “ICE, fuera para siempre”, un lema que en inglés juega con el apellido de Good.

Las protestas son impulsadas por el movimiento “No Kings”, una red de organizaciones de izquierda opuestas al expresidente Donald Trump y críticas de su política antiinmigración. Durante la manifestación, una voz gritó “¡Digan su nombre!”, a lo que la multitud respondió: “¡Renee Good!”.

“Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria”, expresó Drew Lenzmeier, de 30 años. “Nadie está frenando al gobierno de Trump, que ahora está asesinando ciudadanos y secuestrando a seres humanos. Es hora de detener esto”, añadió.

Las movilizaciones no se limitaron a Mineápolis. En Filadelfia, manifestantes marcharon bajo la lluvia desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron protestas en Nueva York, Washington y Boston, mientras que los organizadores anunciaron más de 1,000 eventos en todo el país para el fin de semana.

La noche del viernes, cientos de personas protestaron frente a hoteles donde presuntamente se hospedan agentes del ICE en Mineápolis. La policía informó que 29 personas fueron detenidas, multadas y posteriormente liberadas.