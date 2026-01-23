MultiMoney comienza el 2026 premiando el buen uso del crédito

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de nuevos propósitos, proyectos por cumplir y experiencias por vivir. Bajo esta premisa, MultiMoney anuncia el lanzamiento de una promoción especial que busca acompañar a sus clientes en el cumplimiento de sus metas, premiando el uso responsable del crédito con un viaje internacional todo incluido y dinero en efectivo con su campaña «Vacaciones gratis con MultiMoney»

La promoción estará vigente del 15 de enero al 31 de marzo de 2026, período durante el cual podrán participar tanto clientes nuevos como actuales del crédito MultiMoney. El sorteo se realizará el 6 de abril de 2026.

Podrán participar todos los clientes que cumplan con los siguientes requisitos:

Solicitar o contar con una línea de crédito activa con MultiMoney.

Realizar uno o más desembolsos de su línea de crédito activa por un monto mínimo de USD $500.00 dentro del período de la promoción.

dentro del período de la promoción. Registrarse en la dinámica a través de https://multimoney.com/sv

Cada desembolso de USD $500.00 otorgará una oportunidad adicional de participación.

El premio incluye un boleto aéreo y una estadía de 5 días y 4 noches en un hotel todo incluido para dos personas, a realizarse durante los meses de abril o mayo de 2026, con destino a elegir entre Cartagena, Bocas del Toro o Punta Cana, además de USD $500.00 en efectivo para disfrutar de una experiencia completa e inolvidable.

“En MultiMoney creemos que manejar un crédito de manera adecuada, permite abrir nuevas oportunidades. Con esta promoción queremos motivar a nuestros clientes a iniciar este 2026 tomando decisiones financieras que les permitan crecer y al mismo tiempo, vivir experiencias que se conviertan en recuerdos para toda la vida”, señaló Paola Salgado, Gerente de Mercadeo de MultiMoney.

Los clientes podrán solicitar su línea de crédito y realizar desembolsos de su disponible a través de cualquiera de los canales de atención de MultiMoney, a través del teléfono de Servicio al Cliente: 2133-8100, vía WhatsApp institucional: 2565-1069, atención directa con ejecutivas de captación en agencias y por supuesto por medio de la APP MultiMoney.

Con esta promoción, MultiMoney reafirma su compromiso de acompañar a los salvadoreños en el inicio del año, ofreciendo soluciones financieras que impulsen sus proyectos y les permitan transformar sus metas en experiencias inolvidables.