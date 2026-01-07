Trump asegura que Venezuela entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

Redacción – BBC News Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Venezuela le entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

«Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América», escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social tres días después de que fuerzas de su país detuvieran a Nicolás Maduro y lo llevaran a Nueva York para que responda ante la Justicia por cargos de narcotráfico.

«Este petróleo se venderá a precio de mercado, y yo, como presidente de los Estados Unidos de América, controlaré los fondos para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos», dijo el presidente estadounidense.

«Le he pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que implemente este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques cisterna y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto», concluyó diciendo en el mensaje.

Según destaca el colaborador de BBC Mundo en Venezuela Gustavo Ocando, el anuncio de Trump se produce horas después de que algunos medios informaran que 11 buques cisterna de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que opera en Venezuela, van de camino hacia el país sudamericano.

Según Ocando, la cifra de entre 30 y 50 millones de barriles equivaldría a la del petróleo venezolano que está retenido desde que EE.UU. impuso un bloqueo en diciembre. Esa cantidad equivaldría a entre cinco y siete semanas del nivel actual de producción de petróleo en Venezuela, según nuestro colaborador.

Los planes de Trump

El anuncio de Trump se produce un día después de que Delcy Rodríguez, exvicepresidenta ejecutiva de Venezuela, jurara el cargo como presidenta encargada.

Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela el sábado, pocas horas después de la incursión militar en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran detenidos.

El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado, dijo.

En la rueda de prensa para explicar la operación militar que acabó con la captura de Maduro y Flores, Trump aseguró que las empresas estadounidenses repararán la «muy dañada» infraestructura petrolera y «empezarán a generar dinero para el país».