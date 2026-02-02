Bad Bunny hace historia en la  68.ª edición de los Premios Grammy

El artista puertorriqueño, Bad Bunny hizo historia con su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, en los Premios Grammy 2026 tras ser el primer trabajo discográfico en español en ganar en la categoría de mejor álbum del año en los Premios Grammy.

El artista y productor de 31 años superó a sus colegas megaestrellas Kendrick Lamar y Lady Gaga en una contienda a tres bandas para alzarse con su primer Grammy al álbum del año, considerado el máximo galardón de la industria musical.

Tras ganar, Bad Bunny se pronunció en contra de las escenas de violencias observadas a lo largo del país por parte de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, en medio de una arremetida de la Administración de Donald Trump contra la inmigración.

“Antes de decir gracias a Dios o por otra cosa, voy a decir: ¡Fuera Ice! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos americanos”, pronunció el cantante.

Entre otros reconocimientos se encuentran:

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

Grabación del Año

luther — Kendrick Lamar con SZA

Canción del Año

WILDFLOWER — Billie Eilish

Mejor Interpretación Pop Solista

Messy — Lola Young

Mejor Álbum Pop Vocal

MAYHEM – Lady Gaga

Mejor álbum de country contemporáneo

Beautifully Broken — Jelly Roll

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

Mejor Álbum Rap

GNX — Kendrick Lamar