Bad Bunny hace historia en la  68.ª edición de los Premios Grammy

El artista puertorriqueño, Bad Bunny hizo historia con su álbum ‘Debí Tirar Más Fotos’, en los Premios Grammy 2026 tras ser el primer trabajo discográfico en español en ganar en la categoría de mejor álbum del año en los Premios Grammy.
El artista y productor de 31 años superó a sus colegas megaestrellas Kendrick Lamar y Lady Gaga en una contienda a tres bandas para alzarse con su primer Grammy al álbum del año, considerado el máximo galardón de la industria musical.
Tras ganar, Bad Bunny se pronunció en contra de las escenas de violencias observadas a lo largo del país por parte de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, en medio de una arremetida de la Administración de Donald Trump contra la inmigración.
“Antes de decir gracias a Dios o por otra cosa, voy a decir: ¡Fuera Ice! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos americanos”, pronunció el cantante.
Entre otros reconocimientos se encuentran:
Álbum del Año
DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
Grabación del Año
luther — Kendrick Lamar con SZA
Canción del Año
WILDFLOWER — Billie Eilish
Mejor Interpretación Pop Solista
Messy — Lola Young
Mejor Álbum Pop Vocal
MAYHEM – Lady Gaga
Mejor álbum de country contemporáneo
Beautifully Broken — Jelly Roll
Mejor álbum de música urbana
DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny
Mejor Artista Nuevo
Olivia Dean
Mejor Álbum Rap
GNX — Kendrick Lamar