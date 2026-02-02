Karla Trigueros: «Durante todo este mes estaremos entregando el paquete escolar en todo el país»

Con el inicio de clases del sector público, la Ministra de Educación Karla Trigueros detalló que durante el mes de febrero, se hará la distribución de paquetes escolares, garantizando que los estudiantes de dicho sector lo reciban.

“Durante todo este mes estaremos entregando el paquete escolar en todo el país, garantizando que cada alumno tenga su uniforme, zapatos y útiles escolares”, señaló la titular de Educación.

Además, la funcionaria mencionó que habrá recambio de tallas para los estudiantes que reciban una talla más pequeña o más grande.

“En el centro escolar habrán más uniformes y más zapatos, donde si recibimos una talla más grande o más pequeña, vamos a tener cambio. Y si en casa notamos que no queda, al siguiente día también habrá posibilidad de hacer el recambio”, indicó.