Petro llega a Washington para reunirse con Trump en medio de expectativas por la relación bilateral

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a Washington en la madrugada de este lunes para iniciar una visita oficial de cuatro días a Estados Unidos, cuyo punto central será la reunión que sostendrá este martes 3 de febrero con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro, programado para las 11:00 a. m., se perfila como un momento clave para recomponer las relaciones bilaterales tras meses de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

La visita del mandatario colombiano se desarrolla en un contexto de alta expectativa política tanto en Bogotá como en Washington, debido al impacto que la cita puede tener en la cooperación entre los dos países, especialmente en temas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, migración y estabilidad regional.

Según información oficial divulgada por ambas administraciones, la reunión busca trazar una hoja de ruta clara para la relación bilateral, luego de un 2025 marcado por desacuerdos en la política antidrogas y diferencias públicas frente a asuntos internacionales. Desde la Casa Blanca se confirmó que el diálogo forma parte de la agenda oficial de Trump y que se centrará en asuntos considerados prioritarios para ambos países, con énfasis en seguridad regional y control del narcotráfico.

El encuentro se realizará bajo estrictas medidas logísticas y sin acceso a los medios de comunicación, una decisión orientada a evitar escenarios de tensión como los registrados en reuniones previas del mandatario estadounidense con otros jefes de Estado.

Uno de los ejes centrales del diálogo será la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno colombiano presentará los avances y resultados de sus operaciones, así como las estrategias de erradicación, interdicción y control territorial implementadas durante la actual administración. Aunque Estados Unidos sigue siendo uno de los principales aliados de Colombia en cooperación contra las economías ilícitas, Petro ha reiterado la necesidad de replantear el enfoque tradicional antidrogas, un punto que ha generado debate y que ahora será abordado directamente con Trump.

En materia de seguridad regional, también se discutirá el intercambio de información, la cooperación frente a amenazas transnacionales y la asistencia militar bilateral. Desde AmCham Colombia señalaron que este encuentro no implica un reinicio total de la relación, sino una reconfiguración gradual basada en intereses comunes y resultados verificables.

La agenda incluye además asuntos económicos y comerciales. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y uno de los mayores destinos de sus exportaciones, por lo que se espera una revisión de temas relacionados con comercio bilateral, inversión extranjera y estabilidad jurídica, observados de cerca por el sector empresarial.

Antes de viajar, Petro confirmó su desplazamiento a través de redes sociales y afirmó que el objetivo es avanzar hacia una agenda bilateral integral que incluya temas sociales, económicos y de seguridad. “Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas”, aseguró en declaraciones a RTVC, en las que se mostró optimista frente a los resultados del encuentro.

Además de la reunión con Trump, el mandatario colombiano tiene previstos encuentros multilaterales, entre ellos una visita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) el miércoles 4 de febrero. También se abordarán temas como la situación política en Venezuela, la migración y la cooperación regional.

La visita busca recomponer los vínculos diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos y sentar las bases de una nueva etapa de diálogo. El resultado de la reunión podría marcar el rumbo de la política exterior colombiana y su relación con uno de sus aliados históricos más importantes.