MARN: «Iniciamos la semana con Vientos Nortes y ambiente frío en el país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó para este inicio de semana se espera que en el territorio salvadoreño se presenten Vientos Nortes y un ambiente frio.

«Durante el día, el cielo se mantendrá entre despejado y poco nublado, principalmente al final de la tarde y en la noche, en la zona montañosa del norte, sin lluvias», manifestó la Cartera de Medio Ambiente en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones de Medio Ambiente, en el territorio persisten los Vientos Nortes, con velocidades de 10 a 25 km/h y ráfagas entre 40 y 70 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente.

«Las temperaturas se mantendrán frías a lo largo del día, influenciadas por estos vientos», añadió el MARN.