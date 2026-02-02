Presentan el plantel de la Selección Sub-17 Masculina que competirá en el Premundial de la Concacaf

La Federación Nacional de Futbol (FESFUT), hizo la presentación oficial de los representantes de la Selección Sub-17 que disputará el premundial de la Concacaf en Guatemala este 6 al 11 de febrero, con el fin de conseguir un boleto para el Mundial Sub-17 de Catar 2026.

«Bajo la conducción del director técnico Víctor Pastora, el combinado nacional completó un proceso de preparación que incluyó seis microciclos de trabajo, partidos amistosos y evaluaciones permanentes, con el objetivo de conformar el plantel que representará al país en la competencia regional», dijo la FESFUT.

Durante la etapa de preparación, la Sub-17 disputó partidos amistosos ante la Selección Sub-20 de El Salvador y frente a equipos de reserva del fútbol nacional, entre ellos Alianza, Inter FA y FAS, instancias que permitieron evaluar el rendimiento del grupo en contextos competitivos.

El cuerpo técnico de la Selección Sub-17 Masculina está integrado por Víctor Pastora como director técnico, José Silva y Jason Mims como auxiliares técnicos, y Misael Alfaro como entrenador de porteros. Además, la preparación física corrió a cargo de Mauricio Roldán.