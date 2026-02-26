Calidad Inmobiliaria impulsa el desarrollo industrial con Distribodegas Apopa

Como parte de la visión de continuar desarrollando proyectos que fortalecen la infraestructura y competitividad del país, Calidad Inmobiliaria presenta Distribodegas Apopa, un moderno complejo de bodegas industriales ubicado dentro de Distripark, ubicados en el nuevo polo de desarrollo industrial en la zona norte del Área Metropolitana de San Salvador.

Con una inversión de $20 millones, el proyecto contempla un área de construcción de 25,325.43 metros cuadrados, ejecutado en un período de 18 meses, generando aproximadamente 1,200 empleos durante su fase constructiva, aportando dinamismo a la economía local.

Un proyecto diseñado para transformar la logística en El Salvador.

Distribodegas Apopa está conformado por 52 bodegas industriales,desarrolladas bajo estándares modernos que responden a las necesidades actuales de almacenamiento, distribución y operación empresarial.

Entre sus principales atributos destacan:

• Sistema de vigilancia 24/7

• Sistema contra incendios

• Planta de tratamiento de aguas

• Generador eléctrico de respaldo

• Acceso directo a rutas estratégicas de transporte

• Cafetería para usuarios del complejo

La infraestructura ha sido concebida para ofrecer eficiencia operativa, seguridad y sostenibilidad, permitiendo a las empresas optimizar tiempos y fortalecer su cadena logística.

Infraestructura moderna en una ubicación estratégica

El complejo forma parte de Distripark, consolidándose como un nuevo eje industrial clave para el desarrollo empresarial del país. Su ubicación permite conectividad inmediata hacia canales logísticos estratégicos, facilitando operaciones nacionales e internacionales.

Compromiso con el crecimiento del sector industrial

Distribodegas Apopa se suma al portafolio de proyectos de Calidad Inmobiliaria, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral mediante soluciones industriales innovadoras y sostenibles.

La compañía anunció además, el desarrollo de un segundo proyecto logístico, como parte de su estrategia de expansión y su apuesta por fortalecer el ecosistema empresarial en El Salvador.