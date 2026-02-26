Capturan a dos presuntos distribuidores de droga en Colón, La Libertad Oeste

Mediante un operativo ejecutado por la División Antinarcóticos, fueron capturados dos presuntos distribuidores de droga en la urbanización Campos Verdes II, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil, los detenidos fueron identificados como Luis Fernando Torrento Torrento, de 24 años, y Zulma Carolina Menjívar Miranda, de 36.

Durante el procedimiento, en la vivienda de ambos se incautó cocaína. Asimismo, las autoridades registraron el vehículo que utilizaban para trasladar el ilícito, donde encontraron marihuana, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y una báscula digital.

Los capturados serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas y puestos a disposición de las instancias judiciales correspondientes.