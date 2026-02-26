Capturan a mujer supuestamente vinculada a la 18S en San Miguel

Una mujer identificada como Sandra Nohemí Cruz, alias “la Negra”, fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) en el distrito de San Miguel, San Miguel Centro, durante un procedimiento policial desarrollado en la zona.

De acuerdo con el informe oficial de la PNC, la detenida está vinculada a la estructura criminal 18S y presuntamente modificó los tatuajes que la relacionaban con dicha organización con el objetivo de evadir a la justicia.

Según las autoridades, se encargaba de cobrar dinero producto de extorsiones en el sector donde operaba.

Será remitida por el delito de agrupaciones ilícitas y puesta a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial.