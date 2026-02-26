BYD presenta el nuevo ATTO 8 en Millennium Plaza, San Salvador

BYD, la marca líder mundial en electromovilidad, presenta oficialmente en El Salvador el nuevo BYD ATTO 8, un SUV de última generación que redefine los estándares de lujo, confort y espacio en la movilidad eléctrica. El lanzamiento se llevó a cabo en Millennium Plaza, San Salvador, un escenario que refleja el carácter moderno y premium del nuevo modelo.

Con este lanzamiento, BYD reafirma su compromiso de acercar al mercado salvadoreño vehículos que combinan tecnología de vanguardia, diseño sofisticado y una experiencia de conducción superior, alineada con las tendencias globales de movilidad sostenible.

El BYD ATTO 8 ha sido diseñado para quienes buscan máximo confort sin renunciar al desempeño y la innovación. Su configuración de tres filas de asientos con capacidad para hasta siete pasajeros ofrece un amplio espacio interior, ideal para familias y usuarios que valoran la comodidad en cada trayecto. El habitáculo destaca por el uso de materiales de alta calidad, un diseño elegante y una distribución pensada para el bienestar de todos los ocupantes.

Entre sus principales atributos se encuentra la suspensión inteligente DiSus-C, que mejora notablemente la estabilidad y suavidad de marcha al reducir vibraciones, balanceos y movimientos del vehículo, garantizando una conducción cómoda incluso en recorridos largos. Además, su tracción integral inteligente (AWD) proporciona mayor seguridad, control y confianza en distintas condiciones de manejo. BYD Atto 8 cuenta con 11 bolsas de aire, lo que reafirma el compromiso de BYD con la seguridad de sus ocupantes.

El ATTO 8 integra también tecnología avanzada orientada al confort y la conectividad, como pantallas digitales de 15.6 pulgadas, sistema de info entretenimiento intuitivo con 21 bocinas, conectividad inteligente, control por voz y un techo panorámico que aporta una sensación de amplitud y exclusividad dentro del vehículo.

Durante el evento de lanzamiento en Millennium Plaza, invitados especiales, clientes y medios de comunicación pudieron conocer de primera mano el diseño, las prestaciones y el enfoque premium del BYD ATTO 8, así como experimentar el ADN de la marca y su visión de futuro en movilidad eléctrica.

El evento contó con la presencia de destacados ejecutivos de la marca, entre ellos Andrés Zamora, Gerente de Marca BYD El Salvador, y Ricardo Mora, Country Manager de Energy Motors, quienes compartieron la visión de crecimiento de BYD en el país y el papel clave del ATTO 8 dentro de su portafolio de vehículos de nueva energía.

Compromiso con la movilidad sostenible y el confort premium

Con el lanzamiento del BYD ATTO 8 en El Salvador, BYD reafirma su misión global de acelerar la transición hacia tecnologías de cero emisiones, ofreciendo vehículos que no solo contribuyen al cuidado del medio ambiente, sino que también elevan los estándares de lujo, confort, seguridad y tecnología, adaptándose a las necesidades del consumidor moderno.