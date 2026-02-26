Capturan a hombre con droga en la colonia Flor Blanca

En la colonia Flor Blanca, distrito de San Salvador, San Salvador Centro, fue capturado Jonathan Aristides Rivas Menjívar, de 28 años, durante un procedimiento policial desarrollado en la zona.

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional Civil, al detenido se le incautaron metanfetaminas, marihuana, dinero en efectivo, dos balanzas digitales, un vehículo y un teléfono celular.

Las autoridades detallaron que el sujeto también se movilizaba en el departamento de Chalatenango, donde continúan las investigaciones para establecer posibles conexiones.

Será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas y puesto a disposición de las instancias correspondientes.