Capturan a supuestos responsables de un homicidio en San Vicente

La Policía Nacional Civil (PNC), informó la captura en Apastepeque, San Vicente Norte de dos hombres a quienes se les acusa de ser los presuntos responsables de cometer un homicidio registrado en San Vicente.

Según la PNC, los detenidos fueron identificados como: Christopher Josué Lazo Meléndez, de 18 años de edad y Juan Israel Lazo Martínez, de 26 años.

«La investigación determinó que el motivo del crimen fue pasional ya que la víctima acosaba a uno de los detenidos», mencionó la Policía en redes sociales.

De acuerdo a la PNC, los imputados serán remitidos por homicidio y por tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.