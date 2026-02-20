Condenan a cinco años de prisión a dueño de GT Talleres

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a cinco años de prisión a José René Ventura Alvarado por el delito de estafa agravada, tras comprobarse que recibió un cargamento de llantas valorado en más de $375,000 sin intención de pagar.

De acuerdo con la investigación judicial, entre diciembre de 2018 y enero de 2019 el imputado sostuvo reuniones con la víctima, a quien se presentó como propietario de una importante sociedad dedicada a talleres automotrices. Bajo esa representación, negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.

Ventura Alvarado propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un plazo estipulado. Confiando en la supuesta reputación empresarial, la víctima entregó cuatro pedidos en distintas sucursales de los talleres, cuyo monto total ascendió a $375,360.04.

Sin embargo, al vencerse el plazo acordado, el procesado no realizó ningún pago. Tras múltiples intentos fallidos de cobro y diversas excusas, la víctima decidió interponer la denuncia correspondiente.

Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el acusado se hizo pasar por un empresario confiable y aseguró poseer dos sociedades que, en realidad, ni siquiera estaban legalmente constituidas. Además, se estableció que desde el inicio no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería.

Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil. De no cumplir con esta obligación, la pena podría incrementarse conforme a la ley.