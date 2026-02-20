El nuevo presidente interino de Perú está citado como acusado en un juicio por corrupción

Lima, 20 feb (EFE).- El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, está citado para comparecer como acusado en un juicio donde se le señala de presuntamente haberse apropiado de fondos del Colegio de Abogados del que era decano.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, región de la costa norte de Perú, confirmó este viernes en un comunicado que el juicio contra Balcázar está programado desde el año pasado para el 16 de junio, fecha en la que previsiblemente todavía estará dirigiendo el Gobierno de transición.

Balcázar fue notificado de la fecha de inicio de juicio el pasado 5 de septiembre, por lo que era conocedor de su situación procesal en el momento que se ofreció como candidato a suceder como presidente interino al derechista José Jerí, destituido el martes por sospechas de tráfico de influencias.

Al tratarse de un caso anterior al inicio de sus funciones como congresista en 2021 y a su posterior designación como jefe de Estado transitorio, la inmunidad de los cargos no le exime de enfrentar este juicio.

El mandatario está acusado de haberse apropiado de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, donde llegó a ejercer el decanato.

Pocas horas antes de su nombramiento como presidente interino, este colegio profesional emitió un comunicado donde exhortaba al Parlamento a desestimar su candidatura, al señalar que Balcázar fue imputado por los delitos de apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad de cuentas en distintas entidades financieras y defraudación de persona jurídica.

«Hoy más que nunca, requerimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que asuman su compromiso de integridad con la sociedad peruana y den inicio al juzgamiento correspondiente, vetando su prescripción», señaló el Colegio, que expulsó a Balcázar de su institución por este motivo.

Balcázar también llegó a ser juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de Perú, donde anuló una sentencia que ya era firme, motivó que pesó para que fuese retirado años después de esta instancia, y como abogado ha llegado a defender casos de acusados de abusos sexuales a menores, según reportaros varios medios locales.

El flamante mandatario se ha reafirmado este jueves en sus polémicas declaraciones de que el sexo a temprana edad ayuda al desarrollo psicológico de las mujeres, mientras que ha rechazado las acusaciones en su contra al tildarlas de «leyendas negras» y asegurar que todo se encuentra archivado, aunque ahora se ha confirmado que tiene, cuando menos, este juicio pendiente.

