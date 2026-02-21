Detienen a hombre que presuntamente manejaba con 247° de alcohol

Un hombre fue capturado en el municipio de Santo Tomás, San Salvador Sur, luego de protagonizar un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol.

Según informó la Policía Nacional Civil, el detenido fue identificado como Jonathan Alfredo Tejada Palacios, de 26 años, quien perdió el control del pick up que conducía en el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa.

Las autoridades detallaron que el sujeto atropelló a un peatón y posteriormente colisionó contra otro vehículo. Tras el procedimiento, se le practicó la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 247 grados de alcohol.

Tejada Palacios será remitido por los delitos de conducción peligrosa de vehículo automotor y lesiones culposas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.