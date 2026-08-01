El Salvador ampliará su conectividad aérea con una nueva ruta directa hacia Madrid

El Gobierno de El Salvador anunció la incorporación de Air Europa a la red de conectividad aérea del país, mediante la apertura de una nueva ruta directa entre San Salvador y Madrid, la cual tiene previsto iniciar operaciones en diciembre.

El presidente Nayib Bukele participó en la firma del convenio que oficializa la llegada de la aerolínea y la puesta en marcha de la nueva conexión entre El Salvador y España.

De acuerdo con la información compartida, la apertura de esta ruta forma parte de la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno, con la que se busca promover la llegada de nuevas aerolíneas, ampliar las conexiones internacionales y fortalecer la posición del país como un punto estratégico para los negocios, el comercio y el intercambio internacional.

La nueva conexión directa con Madrid también busca impulsar el turismo, facilitar los viajes entre El Salvador y Europa, atraer nuevas inversiones y generar mayores oportunidades de intercambio comercial.

Con el inicio de operaciones previsto para diciembre, la ruta San Salvador–Madrid ampliará las alternativas de conectividad aérea para pasajeros que viajan entre Centroamérica y el continente europeo.