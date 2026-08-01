PNC y Fuerza Armada refuerzan patrullajes y controles preventivos en comunidades de San Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que mantiene acciones preventivas y patrullajes en la colonia Centroamérica y en las comunidades Bambular y Los Héroes, en San Salvador, como parte de las estrategias de seguridad desarrolladas en el marco del Plan Control Territorial.

De acuerdo con la institución, los equipos policiales recorren los diferentes pasajes de estas zonas con el objetivo de fortalecer la seguridad y mantener presencia preventiva en las comunidades.

Durante las intervenciones, las autoridades también verifican la situación legal de las viviendas y realizan controles a los conductores para comprobar que porten en regla la documentación requerida para circular.

Las acciones son desarrolladas de manera conjunta con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, quienes brindan apoyo durante los recorridos y controles implementados en los sectores intervenidos.

La PNC señaló que este tipo de operativos busca contribuir a la seguridad de los habitantes y prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad en las comunidades.