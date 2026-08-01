Soldados mantienen presencia en centros turísticos de Morazán durante las vacaciones agostinas

Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador, asignados al Destacamento Militar Número 4 (DM-4), mantienen presencia en diferentes centros turísticos del departamento de Morazán durante el período de las vacaciones agostinas.

De acuerdo con la institución, los soldados realizan labores de seguridad y vigilancia en distintos espacios recreativos con el objetivo de contribuir a que las familias salvadoreñas y los visitantes puedan disfrutar de las actividades turísticas en un ambiente de tranquilidad.

La presencia militar busca reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia de personas y brindar acompañamiento a quienes visitan los diferentes destinos turísticos del departamento.

Estas acciones forman parte de las medidas desarrolladas en el marco del Plan Control Territorial, con el propósito de mantener condiciones seguras para el sano esparcimiento de la población durante el período vacacional.