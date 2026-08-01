San Salvador inicia las Fiestas Patronales en honor al Divino Salvador del Mundo

La Comuna Central dio inicio este sábado a las Fiestas Patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, con una jornada que reunió a cientos de capitalinos durante la madrugada en un ambiente de música y celebración.

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, participó en el inicio de las actividades, que también contaron con la presentación de la Banda Bicentenario.

Durante el evento, el edil informó que las celebraciones se desarrollarán desde este sábado y hasta el próximo 6 de agosto, con una programación que incluirá diferentes actividades y sorpresas dirigidas a salvadoreños y visitantes extranjeros.

“A partir de hoy y hasta el 6 de agosto, iniciamos una gran jornada de actividades y sorpresas diseñadas para sorprender a los salvadoreños y extranjeros”, expresó Durán.

El alcalde agregó que, para esta edición, la municipalidad busca elevar los estándares de las festividades y fortalecer la promoción de San Salvador como uno de los principales destinos turísticos del país.

Las Fiestas Patronales en honor al Divino Salvador del Mundo incluyen actividades religiosas, culturales, artísticas y recreativas, que se desarrollarán en distintos puntos de la capital durante los próximos días.