Suspenden dos partidos a Iván Barton

El arbitro salvadoreño, Iván Barton será suspendido dos partidos tras su actuación en el partido de la jornada 8 del Clausura 2026, donde se enfrentaron las escuadras del Alianza vs Águila.

“Es un gran árbitro, pero comete un error en un partido. Un error que, para lo que nosotros queremos como Federación y la visión que tenemos hacia el fútbol, el fútbol debe mejorar, y no va a mejorar en un aspecto únicamente; tiene que mejorar en todos los aspectos”, dijo el presidente de la de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele.

El titular de la FESFUT indicó que le hicieron entender a Iván Barton que el error fue humano y los humanos están a la luz del día para cometer errores en cualquier momento.

«Yo creo que él fue consciente; incluso nos contó que él, al medio tiempo, le dijo a los jugadores: ‘Sí, cometí el error’. El error ya está adentro y, de alguna manera, creo que hay que ser responsables y responder», agregó