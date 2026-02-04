El SISTEMA FEDECRÉDITO entregó premios del 2. ° sorteo de la promoción gana fácil 

El SISTEMA FEDECRÉDITO realizó la entrega de premios del segundo sorteo de la gran Promoción Gana Fácil, premiando de esta forma la fidelidad de sus socios y clientes. Se entregaron 233 premios a los afortunados ganadores de increíbles premios tales como: 3 pick up Volkswagen SAVEIRO, 20 motos Suzuki, 30 premios en efectivo de US $500.00, 30 premios en efectivo de US $250.00, 60 premios en efectivo de US $200.00 y 90 premios en efectivo de US $100.00.

La mecánica de participación fue muy fácil ya que a todos los socios y clientes se les asignó un número electrónico al realizar las siguientes operaciones financieras: abono de cuota mensual de Préstamo vigente, contratación de Préstamos, pago de cuota de Crédito Popular, pago de Remesas Familiares, apertura o renovación de un Depósito a Plazo, apertura o incremento de la Cuenta de Ahorro Crece Mujer, apertura o incremento de Cuenta de Ahorros, obtención de Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO, por cada US $100.00 acumulados en compras con las Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO y por cada US $75.00 acumulados en retiros de efectivo con las Tarjetas de Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO. Además, al realizar estas operaciones en FEDE MÓVIL, FEDE BANKING y Fede, el asistente virtual, se les asignaron dos números electrónicos para participar y un número electrónico adicional al realizar transferencias por medio de Mi QR de FEDE MÓVIL.

“Este día premiamos la preferencia de nuestros socios y clientes por los productos y servicios que les ofrecen las Cajas de Crédito y los Bancos de los Trabajadores del SISTEMA FEDECRÉDITO. Nos llena de satisfacción que este día hemos entregado entregando los premios a los 233 afortunados ganadores de este sorteo”, comentó la licenciada Claudia Abrego de Méndez, Gerente de Comunicaciones de FEDECRÉDITO.