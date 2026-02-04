Sin Bandera presenta su nuevo álbum: “ESCENAS”

¡Febrero inicia de la mejor manera! Este 5 de febrero, el dúo romántico, Sin Bandera, lanzará su nuevo álbum: ESCENAS, inspirado en experiencias y momentos que se viven a lo largo de la vida y que Leonel García y Noel Schajris, lo traducen en relatos que abrazan las notas musicales y que nos transportan a capítulos de nuestra vida.

El álbum está compuesto por 10 canciones, entre ellas: ¿Qué Culpa Tiene Ella?, que se posiciona en el #1 de la radio Pop en México.

Este próximo 23 de febrero, la dupla mexicana se presentará en el Complejo del Estadio Cuscatlán, San Salvador, para interpretar sus grandes éxitos y el nuevo lanzamiento que está conquistando los corazones de sus fanáticos.