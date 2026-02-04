Capturan a mujer por tráfico de drogas en Chalchuapa; pareja fue detenida previamente

La Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de Ana Elizabeth Rodríguez Ardón, de 59 años, quien presuntamente junto a su compañero de vida, se dedicaban a vender droga.

En un procedimiento realizado en su vivienda, ubicada en la colonia Tazumal, distrito de Chalchuapa, Santa Ana Oeste, autoridades incautaron cuatro porciones de marihuana y un teléfono celular. El operativo contó con el apoyo de la Unidad Canina.

Rodríguez Ardón es compañera de vida de Alberto Fernando Escalante Salazar, quien fue capturado la noche anterior mientras movilizaba varios paquetes de droga.

Ambos serán puestos a disposición de la justicia.