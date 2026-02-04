Atrapan a presunto traficante de droga

La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Alberto Fernando Escalante Salazar, de 39 años de edad, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, debido a que presuntamente, transportaba varios paquetes de droga.

De acuerdo a las declaraciones de la PNC, el detenido fue intervenido en la colonia Tazumal donde conducía un vehículo en el cual transportaba varios paquetes de marihuana, valorados en $2,347.45.

En el proceso al imputado se le incauto el vehículo en el que transportaba la droga y un teléfono celular.

«Además se le incautó un vehículo y un celular. Será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas», indicó la Policía.