Suspenden temporalmente el servicio de agua a 12 distritos

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que desde las 10:00 de la mañana realizan trabajos de reparación en la subestación eléctrica de los sistemas Torogoz y Zona Norte, tras registrarse una falla provocada por fuertes ráfagas de viento en el sector.

«Realizaremos trabajos de reparación en la subestación eléctrica de los Sistemas Torogoz y Zona Norte, tras una falla debido a las fuertes ráfagas de viento en el sector», mencionó ANDA en redes sociales.

Para ejecutar las labores de forma segura, será necesario suspender la operación de ambos sistemas durante un período de seis horas, lo que generará deficiencias en el abastecimiento de agua potable en San Salvador, Soyapango, Apopa, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.

La institución indicó que la intervención es fundamental para garantizar el suministro de agua potable en los hogares del Gran San Salvador. Como medida de contingencia, se desplegarán rutas de abastecimiento mediante camiones cisterna en los sectores afectados.