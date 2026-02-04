Realizan labores de lavado y saneamiento en la Plaza Las Banderas

La Alcaldía de San Salvador Centro informó que Desechos Solidos realizó labores de lavado y saneamiento en la Plaza Las Banderas y en los alrededores de la iglesia El Calvario.

«El #CentroHistóricoSS amanece limpio y en orden. Nuestros equipos de Desecho Solidos realizaron labores de lavado y saneamiento en la Plaza Las Banderas y en los alrededores de la iglesia El Calvario», indicó la comuna capitalina.

Con estas acciones las zonas beneficiadas tendrán pisos, aceras y mobiliario urbano en óptimas condiciones para todos.

«Seguimos trabajando todos los días para mantener el #CentroHistóricoSS limpio, saludable y listo para la convivencia», agregó.