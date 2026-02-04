MARN: «Miércoles con ambiente frío en el país»

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que el ambiente frío seguirá manteniéndose en el territorio salvadoreño, con un cielo mayormente despejado, con poca nubosidad y sin lluvias.
«Miércoles con ambiente frío en el país. Durante el día, el cielo estará mayormente despejado, con poca nubosidad por la tarde y sin lluvias», manifestó el MARN en redes sociales.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por el MARN, el viento se mantendrá, con velocidades entre 9 y 18 km/h y ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, más sensibles en zonas altas.
«Para hoy en horas de la tarde se espera cielo un poco nublado sin lluvias en sectores de la zona oriental y paracentral, además presencia de vientos con ráfagas de hasta 30 km/h», manifestó el MARN por medio de redes sociales.
Para mañana se espera ingreso de Vientos Nortes al país.🍃
