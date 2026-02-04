Celebra el amor y la amistad con los beneficios de Crecer  

En el marco del Mes del Amor y la Amistad, Crecer, empresa experta en ahorro e inversión, invita a sus afiliados a celebrar esta fecha especial disfrutando de experiencias pensadas para cada gusto, a través de su programa Aliados, que ofrece descuentos exclusivos en comercios al presentar el carné de afiliado.

Aliados es el programa de beneficios de Crecer que permite a sus clientes acceder a descuentos y promociones especiales en una amplia red de comercios a nivel nacional, convirtiendo su afiliación en una oportunidad para ahorrar y disfrutar más del día a día, así como de momentos especiales con pareja, familia o amigos.

Durante este mes, el programa destaca experiencias ideales para celebrar según los intereses de cada persona. Quienes disfrutan de la buena comida pueden visitar restaurantes aliados y optar por descuentos para compartir una conversación, una pausa o una cita diferente alrededor de una buena mesa.

Entre las opciones disponibles se encuentran Silvestre Café & Bistro, La Burrata, Cadejo y The Green House, así como alternativas como Go Green, Crepé Lovers, KFC y China Wok, donde los afiliados pueden disfrutar de comidas, postres o bebidas con descuentos especiales.

Además, el programa incluye opciones para distintos estilos de celebración, desde salidas casuales hasta experiencias más completas, como beneficios en las diferentes estancias de Grupo Cardedeu, ubicadas en destinos como el Lago de Coatepeque, el Centro Histórico de San Salvador o el Volcán de San Salvador.

De esta manera, cada afiliado elige cómo y dónde disfrutar esta fecha, siempre con un beneficio adicional.

“El programa Aliados busca acompañar a nuestros afiliados no solo en el largo plazo, sino también en su vida cotidiana, ofreciéndoles acceso a experiencias alineadas con sus gustos y momentos importantes”, destacó Ingrid Rodas, gerente de Clientes y Marca de Crecer.

Los afiliados de Crecer pueden conocer el listado completo de comercios aliados ingresando al sitio web https://www.crecer.com.sv/web/conoce-nuestros-aliados/ o a través de los canales oficiales en redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Twitter, como @AFPCrecer.

Para acceder a los descuentos, solo deben presentar su carné de afiliado en los establecimientos participantes.

Con iniciativas como su programa Aliados, Crecer continúa ampliando su propuesta de valor más allá del aspecto previsional, acercando beneficios que conectan con distintos estilos de vida y celebraciones, como el Mes del Amor y la Amistad.