Condenan 15 años a hombre que agredió sexualmente a una menor de edad

La Fiscalía General de la República condenó a José Francisco Vides Mejicanos a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de agredir sexualmente a una menor de edad, aprovechándose de la confianza que mantenía con la familia de la víctima.

«José Francisco Vides Mejicanos agredió sexualmente a una menor aprovechándose de la confianza que tenía con la familia», dijo la Fiscalía

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la FGR la condena fue impuesta en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.

«El hecho ocurrió en el distrito de Soyapango, San Salvador Este», mencionó la Fiscalía en redes sociales.