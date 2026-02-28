La Sub-20 impone autoridad: tercer triunfo al hilo y liderato absoluto del Grupo A

La Sub-20 Masculina firmó otra noche de autoridad en el Clasificatorio de la Concacaf. Con un triunfo sólido 2-0 sobre Granada, la Azul juvenil alcanzó nueve puntos de nueve posibles y se adueñó del liderato del Grupo A, confirmando su paso perfecto en el torneo regional.

El combinado dirigido por el profesor Erick Dowson Prado volvió a imponer condiciones desde el arranque en el Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, sede oficial del grupo. En territorio nicaragüense, El Salvador asumió el protagonismo con una propuesta ofensiva clara: posesión sostenida, presión alta y amplitud por las bandas para desgastar el bloque bajo de su rival.

Granada, consciente del potencial salvadoreño, apostó por un planteamiento conservador. Orden defensivo, líneas juntas y búsqueda de transiciones rápidas fueron sus principales argumentos. Sin embargo, la zaga nacional respondió con solvencia y anuló cualquier intento de contragolpe.

La insistencia tuvo premio al minuto 41. En una acción a balón parado, Hugo Aguilar se elevó con determinación para conectar de cabeza un tiro de esquina servido desde el sector derecho y abrir el marcador. El tanto no solo reflejaba el dominio en el trámite, sino que daba tranquilidad antes de marcharse al vestuario.

Intensidad y sentencia

En la segunda mitad, la Azul no bajó el ritmo. Mantuvo la presión alta y la circulación rápida, obligando a Granada a retroceder cada vez más. El segundo golpe llegó al minuto 80, cuando Wilbert Díaz, recién ingresado, apareció en el área para cerrar de pierna derecha un centro desde la derecha y firmar el 2-0 definitivo.

Un tanto que no solo sentenció el encuentro, sino que evidenció la profundidad del plantel y la lectura táctica del cuerpo técnico para mover piezas en el momento justo.

Con este resultado, El Salvador lidera el Grupo A con nueve puntos. Detrás aparecen Surinam, Belice y Granada con seis unidades cada uno; San Martín suma tres, mientras que Guayana Francesa aún no puntúa.

La clasificación forma parte del proceso rumbo al Premundial Sub-20 de la Concacaf, que se disputará entre julio y agosto de 2026 y representa un paso clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Azul volverá a escena el domingo 1 de marzo a las 8:00 p.m. (hora de El Salvador), nuevamente en el Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, cuando enfrente a Belice en un duelo que podría consolidar aún más su posición en la cima del grupo.

Por ahora, la Sub-20 responde con resultados y personalidad. Tres partidos, tres victorias. El mensaje es claro: la Azul quiere más.