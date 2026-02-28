Gobierno entrega viviendas a familias reubicadas de zonas de riesgo en La Libertad Costa

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó las llaves y escrituras de propiedad a familias del municipio de La Libertad Costa que anteriormente residían en zonas de derecho de vía en el sector conocido como El Faro y en la comunidad Jerusalén.

El acto se realizó como parte del Programa de Reasentamiento que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, una iniciativa orientada a trasladar a familias que habitaban en áreas consideradas de alto riesgo hacia entornos seguros y con acceso a servicios básicos.

De acuerdo con la titular de Vivienda, cada solución habitacional representa una inversión aproximada de $35,000, monto que incluye la adquisición del terreno, la construcción de la vivienda y la instalación de servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica y sistema de fosa séptica.

Las nuevas casas fueron edificadas en la lotificación Estancia del Mar, ubicada en el cantón Cangrejera, distrito de La Libertad, un sector que ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo comunitario y la estabilidad de las familias beneficiadas.

Más de $56 millones en reasentamientos

Según datos oficiales, durante la actual administración el Programa de Reasentamiento ha significado una inversión global de $56 millones. La iniciativa ha priorizado a personas que vivían en condiciones de vulnerabilidad, en zonas aledañas a ríos, quebradas, taludes o cárcavas, donde el riesgo de deslizamientos e inundaciones representaba una amenaza constante.

Las autoridades destacaron que el objetivo es garantizar no solo una vivienda, sino seguridad jurídica mediante la entrega de escrituras, así como condiciones dignas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias.

Con estas acciones, el Ministerio de Vivienda reafirma su apuesta por la reducción del déficit habitacional y la mitigación de riesgos en comunidades históricamente expuestas a emergencias naturales.